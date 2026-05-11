بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

حجاب داخل قبر ! .. تفاصيل واقعة أثارت الذعر في إحدى مقابر عمان

ساعتين ago
حجاب داخل قبر ! .. تفاصيل واقعة أثارت الذعر في إحدى مقابر عمان

وطنا اليوم:شهدت إحدى مقابر محافظة العاصمة، قبل أيام، حادثة غريبة أثارت حالة من الاستياء والجدل بين الحاضرين، بعدما اشتبه ذوو متوفى بقيام أحد الأشخاص بمحاولة إدخال “حجاب” واعمال سحر داخل القبر أثناء مراسم الدفن.
وبحسب شهود عيان، فإن الحادثة وقعت أثناء مواراة جثمان أحد المتوفين الثرى، حيث تطوع أحد الحاضرين للقيام بعملية “اللحد” وترتيب وضعية الجثمان داخل القبر وفق الأصول الشرعية، مستغلًا قلة خبرة ذوي المتوفى في إجراءات الدفن.
وأشار الشهود إلى أن الرجل كان يبدو بمظهر يوحي بالتدين والوقار، وكان يتحدث بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، الأمر الذي دفع الحاضرين إلى الوثوق به والسماح له بالنزول إلى القبر.
وخلال قيامه بترتيب الجثمان، لاحظ عدد من الموجودين حركات وصفوها بـ”المريبة”، بعدما بدا وكأنه يحاول وضع “الحجاب” داخل فم المتوفى، ما دفع ذوي المتوفى إلى سحبه من داخل القبر والاعتداء عليه، قبل حضور الأجهزة الأمنية والجهات المختصة إلى الموقع.
ووفق الشهود، حضرت كوادر البحث الجنائي والطب الشرعي إلى المقبرة، حيث جرى تفتيش القبر والجثمان للتأكد من عدم وجود أي مواد غريبة، دون العثور على شيء داخل القبر.
في المقابل، أفادت المعلومات بأنه تم ضبط الشخص وتحويله إلى المركز الأمني، حيث عُثر بحوزته على ما وُصف بـ”حجاب” وأدوات يُشتبه باستخدامها في أعمال الشعوذة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:57

الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات ضد مستوطنين إسرائيليين

16:51

مقتل الشاب الأردني علي الأشقر في جوهانسبرغ

16:20

عمّال وطن في بلدية جرش بلا رواتب منذ 4 أشهر

16:13

العيسوي يلتقي  وفدين من مؤسسة منى الفياض للتراث ونادي الراية

15:56

إيران تعلن توقف جميع الموانئ العربية في الخليج عن العمل

15:29

الأميرة سمية بنت الحسن ترعى افتتاح مختبر العمليات الأمنية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالتعاون مع البنك الأردني الكويتي

15:28

دور جوائز التميز في رفع تنافسية القطاع الخاص

15:26

أكثر من 12 ألف زائر لتلفريك عجلون في عطلة نهاية الأسبوع

15:02

الأردن يعزز حضوره الإقليمي في ملفات الإستدامة البيئية

15:02

البكار: حريصون على تذليل العقبات أمام المستثمرين في الفروع الإنتاجية

14:45

Orange Jordan Offers Two-Week Unlimited Internet for Hajj at JD 15

14:43

عرض جديد من أورنج الأردن في موسم الحج.. أسبوعين من الإنترنت غير المحدود بـ 15 دينار

وفيات
وفيات الاثنين 11-5-2026وفيات الأحد 10-5-2026والدة الدكتور عامر السلمان رئيس فرع الجامعة الأردنية فرع العقبة الاسبق في ذمة اللهوفيات الجمعة 8 – 5 – 2026وفيات الخميس 7-5-2026