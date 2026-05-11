فتح باب التقديم لبرنامج تدريب 250 مهندساً من حديثي التخرج

وطنا اليوم – تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين، عن إطلاق الدفعة الثانية من برنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج، حيث يفتح باب التقديم للاستفادة من هذه الفرص اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من أيار لعام 2026، ويستمر حتى مساء يوم الجمعة الخامس عشر من الشهر ذاته.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتعليمات تدريب حديثي التخرج الصادرة عن هيئة الخدمة والإدارة العامة، وبموجب أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024.

​ويهدف هذا البرنامج، الذي يجسد روح الشراكة والتكامل بين القطاع العام والنقابات المهنية، إلى تطوير القدرات الفنية للمهندسين الشباب وتعزيز كفاءتهم المهنية لضمان جاهزيتهم لسوق العمل، وذلك من خلال تمكينهم من اكتساب مهارات عملية ميدانية ضمن بيئة مؤسسية متخصصة في مركز الوزارة ومختلف مديرياتها المنتشرة في المحافظات. ويستهدف البرنامج توفير 250 فرصة تدريبية تمتد لستة أشهر في تخصصات هندسية متنوعة تتواءم مع طبيعة العمل الإنشائي والهندسي للوزارة، مما يساهم بشكل مباشر في دعم الكفاءات الوطنية في مقتبل مسيرتهم المهنية.

​وفيما يخص آلية التقديم، فإن استقبال الطلبات سيكون محصوراً عبر الوسائل الإلكترونية من خلال تطبيق سند أو عبر بوابة الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للوزارة (https://www.mpwh.gov.jo). كما أن عملية الاختيار ستخضع لمعايير مفاضلة دقيقة تضمن العدالة والشفافية، حيث سيتم النظر في أقدمية تقديم الطلب وملاءمة التخصص والتقدير الأكاديمي، بالإضافة إلى التحقق من عدم استفادة المتقدم من أي فرص تدريبية أو تشغيلية سابقة. وبدورها، حثت الوزارة المهندسين المهتمين على ضرورة الاطلاع على كافة الشروط وتجهيز وثائقهم المطلوبة وتقديمها ضمن الفترة الزمنية المحددة في الإعلان المنشور على منصاتها الرسمية.