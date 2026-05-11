وطنا اليوم:أعلن الأمين العام لاتحاد الملاحة البحرية الایرانية مسعود بالمي عن توقف جميع موانئ الدول العربية في الخليج عن العمل.
وأشار مسعود بالمي، اليوم الاثنين، إلى إحصائيات هذا القطاع، موضحا: “كانت تغادر الخليج يوميا 110 سفن فقط محملة بالنفط الخام والغاز والمشتقات النفطية، وتعبر من مضيق هرمز، لكن هذا العدد أصبح الآن صفرا يوميا”
إيران تعلن توقف جميع الموانئ العربية في الخليج عن العمل
