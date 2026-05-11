إيران تعلن توقف جميع الموانئ العربية في الخليج عن العمل

وطنا اليوم:أعلن الأمين العام لاتحاد الملاحة البحرية الایرانية مسعود بالمي عن توقف جميع موانئ الدول العربية في الخليج عن العمل.

وأشار مسعود بالمي، اليوم الاثنين، إلى إحصائيات هذا القطاع، موضحا: “كانت تغادر الخليج يوميا 110 سفن فقط محملة بالنفط الخام والغاز والمشتقات النفطية، وتعبر من مضيق هرمز، لكن هذا العدد أصبح الآن صفرا يوميا”