العيسوي يلتقي  وفدين من مؤسسة منى الفياض للتراث ونادي الراية

العيسوي: الأردن بقيادة الملك يواصل تعزيز حضوره السياسي والدبلوماسي بثبات واتزان

المتحدثون: نفخر بحكمة الملك في صون أمن الأردن واستقراره وسط إقليم مضطرب

وطنا اليوم – أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل ترسيخ حضوره السياسي والدبلوماسي إقليمياً ودولياً، عبر مواقف ثابتة ورؤية متزنة تضع أمن الوطن ومصالحه العليا فوق كل اعتبار.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدين من مؤسسة منى الفياض للتراث ونادي الراية، في لقاءين منفصلين، حيث جرى بحث عدد من القضايا الوطنية، إلى جانب استعراض مجمل التطورات الراهنة والتحديات التي تشهدها المنطقة.

وقال العيسوي إن جلالة الملك يقود جهوداً دبلوماسية وسياسية متواصلة، تهدف إلى حماية مصالح الأردن، وتعزيز التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار، والتعامل بحكمة مع مختلف المتغيرات الإقليمية.

وأشار إلى أن الأردن ماضٍ في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ضمن رؤية إصلاحية شاملة تستند إلى سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وتمكين الطاقات الوطنية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن قوة الأردن تستند إلى وحدة شعبه، ووعي أبنائه، وتماسك مؤسساته الوطنية، مؤكداً أن الحفاظ على الجبهة الداخلية يمثل أولوية وطنية في ظل الظروف الراهنة.

وبيّن العيسوي أن جلالة الملك يواصل الدفاع عن القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً استمرار الأردن في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تمثل مسؤولية تاريخية ودينية وسياسية، يواصل جلالة الملك حملها بكل ثبات دفاعاً عن هوية المدينة ومقدساتها.

وثمّن العيسوي جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في دعم قطاعات التعليم والتمكين المجتمعي، إلى جانب الدور الحيوي لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في رعاية المبادرات الشبابية وتعزيز ثقافة الابتكار والعمل والإنتاج.

كما أشاد بجهود القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في حماية أمن الوطن وصون منجزاته، مؤكداً أن هذه المؤسسات تشكل موضع فخر واعتزاز لكل الأردنيين.

ودعا العيسوي إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية، وتعزيز ثقافة الانتماء والوعي، بما يسهم في حماية المكتسبات الوطنية وترسيخ مسيرة البناء والإنجاز.

من جهتهم، عبّر المتحدثون، خلال اللقاءين، عن اعتزازهم بالقيادة الهاشمية، مؤكدين أن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود الوطن بحكمة واقتدار وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة، مستنداً إلى رؤية سياسية واضحة تحافظ على أمن الأردن واستقراره ومكانته.

كما قدموا التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك وسمو ولي العهد بمناسبة قرب حلول ذكرى عيد الاستقلال، مؤكدين أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تجسد معاني السيادة والإنجاز، وتعكس مسيرة الدولة الأردنية في البناء والتقدم.

وأشاروا إلى أن الجهود التي يقودها جلالة الملك على الساحتين الإقليمية والدولية تعكس حرصه الدائم على حماية المصالح الوطنية والدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكدوا أن التواصل المستمر بين القيادة الهاشمية والمواطنين يعزز الثقة والشراكة الوطنية، ويجسد نهجاً قائماً على الاستماع لمختلف الآراء والتفاعل مع تطلعات الأردنيين في مختلف المحافظات.

وعبروا عن اعتزازهم وتقديرهم لاهتمام جلالة الملك وسمو ولي العهد بالشباب وايمان جلالته وسمو ولي العهد بقدرة الشباب الأردني على إحداث التغيير الإيجابي.

كما شددوا على التفافهم حول جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مؤكدين أن الأردنيين سيبقون صفاً واحداً خلف قيادتهم الهاشمية في مواجهة مختلف التحديات.

وقالوا إن الولاء للقيادة الهاشمية والانتماء للوطن تكون بالعمل لا بالقول، مؤكدين حرصهم على الوحدة الوطنية والمحافظة على الهوية الأردنية، وسنكون عند حسن ظن جلالة الملك وسمو ولي العهد في النهوض بالوطن نحو مستقبل افضل.

وثمّنوا الدور الذي يقوم به الديوان الملكي الهاشمي في مد جسور التواصل مع المواطنين، وتعزيز قيم الحوار والانفتاح، مؤكدين أن هذه اللقاءات تعكس النهج الهاشمي القائم على القرب من أبناء الوطن في مختلف مواقعهم.