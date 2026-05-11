البكار: حريصون على تذليل العقبات أمام المستثمرين في الفروع الإنتاجية

32 دقيقة ago
وطنا اليوم:أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن الوزارة ماضية في التوسع في الفروع الإنتاجية لتشغيل مزيدا من الأردنيين استجابة للتوجيهات الملكية السامية.
وأوعز البكار لكوادر الوزارة خلال جولته الميدانية في محافظة المفرق اليوم الإثنين التي رافقه فيها النائب أحمد شديفات ومدير عام مؤسسة التدريب المهني رأفت الصوافين ومدير عمل المفرق أيمن الخوالدة بضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين في الفروع الإنتاجية وتبسيط وتسريع الإجراءات لإنشاء المزيد منها في أقضية وألوية المحافظات.
واطلع الوزير خلال جولته الميدانية على أخر المستجدات المتعلقة بالفرع الإنتاجي في منطقة الدجنية في قضاء رحاب في محافظة المفرق والذي سيكون متخصصا بإعادة التدوير أنواع من المواد، مشددا أن الوزارة عازمة على مساعدة المستثمر وتذليل كافة العقبات أمامه لتمكينه من تشغيل الفرع خلال الأشهر القريبة المقبلة.
كما اطلع البكار خلال جولته على أعمال الفرع الإنتاجي المتخصص في إنتاج الألبسة في قضاء منشية بني حسن، الذي يشغل قرابة 200 عاملة، مشيرا إلى أهمية الفرع في تشغيل أبناء القضاء والتعاون مع المستثمر على ديمومة عمله.
وزار الوزير القاعات التابعة لبلدية المنشية ومرافقها للتعاون مع مؤسسة التدريب المهني في تنفيذ دورات تدريبية على عدد من المهن، موعزا لمدير عام مؤسسة التدريب المهني ومدير عمل المفرق التعاون لإنجاح هذه الدورات لصالح أبناء قضاء المنشية


