بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

دور جوائز التميز في رفع تنافسية القطاع الخاص

7 دقائق ago
دور جوائز التميز في رفع تنافسية القطاع الخاص

وطنا اليوم -امين المعايطه

عقدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميّز، جلسة حوارية تشاركية بعنوان دور جوائز التميز في رفع تنافسية القطاع الخاص ”، بمشاركة ممثلي شركات القطاع الخاص والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة التميز المؤسسي ورفع تنافسية بيئة الأعمال.

وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة “شادي رمزي ” المجالي، خلال رعايته أعمال الجلسة، أن العقبة تمثل نموذجًا وطنيًا متقدمًا للتنمية الاقتصادية المتكاملة، يقوم على شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن مسيرة النجاح في العقبة لم تعتمد على البنية التحتية والحوافز فقط، بل على تكامل الأدوار في دعم النمو الاقتصادي واستدامته.

وأضاف أن جوائز التميز لم تعد مجرد أداة للتكريم المعنوي ، بل تحولت إلى وسيلة استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي ورفع الكفاءة وتعزيز الابتكار، بما يعزز قدرة المؤسسات على التكيف والمنافسة وجذب الاستثمارات، مؤكدًا أهمية تبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز ثقة المستثمرين ورفع جاهزية بيئة الأعمال.

من جانبها، أكدت المدير التنفيذي لـمركز الملك عبدالله الثاني للتميّز المهندسة وداد قطيشات أن الجلسة تأتي ضمن جهود المركز لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي والتنافسية المستدامة في القطاع الخاص، من خلال نشر منهجيات الجودة والابتكار وتطوير الأداء المؤسسي بما يواكب المعايير العالمية.

وأشارت إلى أن المركز، الذي يُعد المرجعية الوطنية للتميّز منذ تأسيسه عام 2006، يواصل دوره عبر برامجه التطويرية وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميّز، إلى جانب خدمة الاعتراف بالتميّز (R4E) بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، بما يسهم في تمكين المؤسسات ورفع كفاءتها التنافسية ودعم مسار التنمية الاقتصادية في المملكة.

وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون أهمية استمرار الشراكات بين المؤسسات الوطنية لترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وتعزيز بيئة الأعمال الداعمة للإبداع والابتكار، بما يسهم في رفع تنافسية القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:29

الأميرة سمية بنت الحسن ترعى افتتاح مختبر العمليات الأمنية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالتعاون مع البنك الأردني الكويتي

15:26

أكثر من 12 ألف زائر لتلفريك عجلون في عطلة نهاية الأسبوع

15:02

الأردن يعزز حضوره الإقليمي في ملفات الإستدامة البيئية

15:02

البكار: حريصون على تذليل العقبات أمام المستثمرين في الفروع الإنتاجية

14:45

Orange Jordan Offers Two-Week Unlimited Internet for Hajj at JD 15

14:43

عرض جديد من أورنج الأردن في موسم الحج.. أسبوعين من الإنترنت غير المحدود بـ 15 دينار

14:40

صناعة عمان والغرفة الأوروبية للتجارة يبحثان آليات تعزيز الصادرات الى أوروبا

14:37

جامعة البترا تشارك في ختام مسابقة المشاريع الخضراء الصغيرة المبتكرة في الأردن

14:35

زين تواصل دعم استدامة شجرة الملّول في غابات اليرموك

14:12

الإدارة المحلية : إذن الأشغال وبراءة الذمة لحماية مشتري الشقق

14:07

الاتحاد الأوروبي يوافق على استعادة العلاقات التجارية الكاملة مع سوريا

13:54

الأردن والسعودية يبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتجاري‎ ‎

وفيات
وفيات الاثنين 11-5-2026وفيات الأحد 10-5-2026والدة الدكتور عامر السلمان رئيس فرع الجامعة الأردنية فرع العقبة الاسبق في ذمة اللهوفيات الجمعة 8 – 5 – 2026وفيات الخميس 7-5-2026