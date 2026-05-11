الأردن يعزز حضوره الإقليمي في ملفات الإستدامة البيئية

30 دقيقة ago
وطنا اليوم – امين المعايطه
عزز الأردن حضوره الإقليمي في ملفات الاستدامة البيئية والتحول الأخضر، من خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الرابع للجنة المتابعة لبرنامج Interreg NEXT MED، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة ممثلي دول حوض المتوسط والاتحاد الأوروبي، لبحث مستقبل المشاريع التنموية والبيئية وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التنمية المستدامة.

ومثّل الأردن في الاجتماع مفوض البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ورئيس الوفد الأردني في البرنامج الدكتور نضال العوران، الذي أكد أن مشاركة المملكة تأتي في إطار التزامها المتواصل بتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في القضايا البيئية، وتوسيع الاستفادة من البرامج والمبادرات الداعمة للاقتصاد الأخضر وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية.

وناقش الاجتماع عدداً من الملفات الرئيسية المتعلقة بمتابعة تنفيذ البرنامج، أبرزها اعتماد المشاريع المقدمة ضمن الدعوة الثانية، والتي تركز على دعم التحول الأخضر في دول حوض المتوسط، إلى جانب الاتفاق على الملامح الأساسية للدعوة الثالثة للمشاريع، وبحث التوجهات المستقبلية للبرنامج للفترة 2028–2034.

وبيّن العوران إن الأردن سيستفيد من 29 مشروعاً من أصل 49 مشروعاً تم تأهيلها ضمن الدعوة الثانية، منها 4 مشاريع يتولى فيها دور الشريك الرئيسي، بما يشمل قيادة تنفيذ المشاريع والتنسيق بين الشركاء و إدارة الجوانب الفنية والمالية، إضافة إلى المشاركة كشريك منفذ في 25 مشروعاً ضمن ائتلافات إقليمية تضم عدداً من دول المتوسط، وبميزانية تتجاوز 10 ملايين يورو.

وأضاف أن هذه المشاركة تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف الدول والمؤسسات المشاركة، بما يسهم في تنفيذ مشاريع نوعية ذات أثر بيئي وتنموي ملموس، ويعزز من حضور الأردن كشريك فاعل في برامج التعاون الإقليمي والتنمية المستدامة.

وأكد العوران أن الأردن يواصل تبني المبادرات البيئية الرائدة التي تسهم في مواجهة التحديات البيئية المشتركة، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية تعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تخدم المنطقة.

وافتتحت أعمال الاجتماع بكلمات لمسؤولين في المفوضية الأوروبية، أكدوا خلالها الاهتمام المتزايد ببرنامج Interreg NEXT MED، وحجم الإقبال الكبير على المشاركة في مشاريعه، بما يعكس أهمية أولوياته في دعم التكامل والتعاون بين دول حوض المتوسط في المجالات البيئية والتنموية.

ويُذكر أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تستضيف المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط منذ عام 2010، في خطوة تعكس الثقة الدولية بالدور الذي تضطلع به العقبة كمركز إقليمي داعم لبرامج التعاون والتنمية المستدامة في المنطقة.


