الأميرة سمية بنت الحسن ترعى افتتاح مختبر العمليات الأمنية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالتعاون مع البنك الأردني الكويتي

وطنا اليوم:رعت صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، حفل افتتاح مختبر العمليات الأمنية Security Operations Centre (SOC) LAB، الذي أُنشئ بالتعاون المشترك بين جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا والبنك الأردني الكويتي، والشركاء التقنيين؛ شركة آفاق حيان Hayyan Horizons وشركة بروتك Protech، والمتواجد في حرم الجامعة.

وحضر حفل الافتتاح، رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي السيد هيثم البطيخي وأعضاء مجلسي أمناء وعمداء الجامعة، ونائب محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الأوراق المالية، بالإضافة إلى رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وممثلين عن كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات في الأردن.

وتحدثت صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن عن أهمية مختبر العمليات الأمنية (SOC Lab) في الجامعة والذي سيكون له دورا أساسياً في تعزيز منظومة الأمن الرقمي في الأردن من خلال تأهيل كوادر قادرة على مواجهة التهديدات السيبرانية والتعامل مع التحديات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي. والذي يأتي تأسيسه انسجاماً مع رؤية الجامعة الهادفة إلى تحويل المعرفة النظرية إلى تجربة تطبيقية متكاملة تحاكي بيئة العمل الواقعية.

وأشارت سموها إلى أن المختبر يشكل استثماراً استراتيجياً في الكفاءات الوطنية والتكنولوجيا المتقدمة، وسيمثل مركز تدريب متقدم يحاكي أفضل المراكز الأمنية العالمية.

وأكدت سموها أن التميز في التعليم التقني يتطلب تعاوناً مستمراً مع القطاعين الخاص والعام، مشيدةً بالشراكات التي أبرمتها الجامعة مع البنك الأردني الكويتي وشركتي آفاق حيانHayyan Horizons وشركة بروتك Protech. موضحةً أن هذه الشراكات أساسية ومحورية، إذ تضمن أن يبقى المنهج الدراسي وأدواته متجدداً، بما يعزز جاهزية الطلبة لسوق العمل منذ اليوم الأول لتخرجهم.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي السيد هيثم البطيخي، إن دعمنا لإنشاء مركز مراقبة الأمن السيبراني في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يجسّد إيمان البنك بأهمية الاستثمار في الكفاءات الأردنية الشابة، وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات الاقتصاد الرقمي المتسارع، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أمناً وابتكاراً للأردن. ونؤمن بأن هذا المركز يشكّل منصة تدريبية متقدمة تتيح للطلبة اكتساب المهارات العملية والخبرات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، بما يعزز من قدرتهم على مواكبة تطورات سوق العمل ومتطلبات المستقبل الرقمي.

وقالت رئيس الجامعة الدكتورة أبو الهيجاء، أن النجاحات والانجازات التي حُققت عبر مسيرة تميز الجامعة والتطور النوعي الذي شهدته برامجها الأكاديمية عبر استحداث تخصصات رائدة في مجالات علوم الحوسبة والهندسة وتكنولوجيا الأعمال، جاءت بدعم وتوجيه مستمر من صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن. لافتةً إلى أن مختبر العمليات الأمنية يشكل إضافة نوعية جديدة تعزز مسيرة الجامعة الأكاديمية وريادتها في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني.

وخلال فعاليات الافتتاح اطلعت سموها يرافقها الحضور خلال جولة على مجموعة من مشاريع طلبة الجامعة المتخصصة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

كما استمعت سموها لإيجاز من الدكتور عمار عودة مدير مركز الاستشارات والتدريب حول دور مختبر العمليات الأمنية في دعم مسيرة الطلبة العملية ومساعدتهم في حصوله على الشهادات العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني.

وقدم الأستاذ الدكتور محمد النبهان، عضو هيئة التدريس في قسم الأمن السيبراني في الجامعة، عرضاً تناول فيه دور المختبر في دعم منظومة التعليم الوطني وتعزيز قدرات الدفاع الرقمي، مستعرضاً تطبيقات عملية وسيناريوهات حية أبرزت كفاءة الطلبة في التصدي للتهديدات السيبرانية وفق منهجيات علمية متقدمة.

كما ونفذ طلبة الجامعة سيناريوهات هجوم ودفاع سيبرانية حية داخل المختبر، عكست مستوى التأهيل المتقدم للطلبة والتجهيزات عالية المستوى الموجودة في مختبر العمليات الأمنية.