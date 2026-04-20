اشتباه بتسرب مياه عادمة في منطقة البحاث باتجاه وادي الكفرين

وطنا اليوم:شهدت منطقة “البحاث” في العاصمة عمان والتابعة لمنطقة مرج الحمام حالة من الاستنفار بعد رصد تسرب للمياه العادمة (الصرف الصحي) إلى مجرى السيل، مما أثار مخاوف السكان والمتضررين من كارثة بيئية قد تمتد لتصل إلى سد الكفرين.

وأكد المهندس عدي النهار مندوبا عن المتضررين، أن الخلل تم لمسه منذ نهاية شهر كانون الثاني، متسائلا عن معايير السلامة التي سمحت بمرور خط صرف صحي رئيسي غير مدفون في حرم سيل للمياه العذبة، وهو ما يخالف البروتوكولات العالمية.

من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي باسم شركة “مياهنا”، إبراهيم قبيلات، أن الفرق الفنية تحركت فور رصد فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنت من السيطرة على الكسر في الخط الناقل الرئيسي لمحطة تنقية ناعور في أقل من 24 ساعة.

وأشار قبيلات إلى أن الكسر حديث وناتج عن أسباب فنية جار تتبعها، مؤكدا أن الفرق تقوم حاليا بتمشيط الخط البالغ طوله 13 كيلومترا لضمان عدم تقرر الخلل.

وفي سياق الرقابة الرسمية، كشف مدير مديرية التفتيش في وزارة البيئة، المهندس فواز كراسنة، عن بدء التنسيق مع الجمعية العلمية الملكية لسحب عينات من نبع البحاث للتأكد من سلامته، رغم أن النتائج المخبرية لم تصدر بعد.

وأكد كراسنة أن الوزارة ستقوم صباح الغد بأخذ عينات إضافية من مياه سد الكفرين لضمان خلوه من أي تلوث، مشددا على أن الوزارة تتابع الإجراءات مع كافة الجهات المعنية لحماية المصادر المائية في المنطقة.