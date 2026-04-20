ساعة واحدة ago
اشتباه بتسرب مياه عادمة في منطقة البحاث باتجاه وادي الكفرين

وطنا اليوم:شهدت منطقة “البحاث” في العاصمة عمان والتابعة لمنطقة مرج الحمام حالة من الاستنفار بعد رصد تسرب للمياه العادمة (الصرف الصحي) إلى مجرى السيل، مما أثار مخاوف السكان والمتضررين من كارثة بيئية قد تمتد لتصل إلى سد الكفرين.
وأكد المهندس عدي النهار مندوبا عن المتضررين، أن الخلل تم لمسه منذ نهاية شهر كانون الثاني، متسائلا عن معايير السلامة التي سمحت بمرور خط صرف صحي رئيسي غير مدفون في حرم سيل للمياه العذبة، وهو ما يخالف البروتوكولات العالمية.
من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي باسم شركة “مياهنا”، إبراهيم قبيلات، أن الفرق الفنية تحركت فور رصد فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنت من السيطرة على الكسر في الخط الناقل الرئيسي لمحطة تنقية ناعور في أقل من 24 ساعة.
وأشار قبيلات إلى أن الكسر حديث وناتج عن أسباب فنية جار تتبعها، مؤكدا أن الفرق تقوم حاليا بتمشيط الخط البالغ طوله 13 كيلومترا لضمان عدم تقرر الخلل.
وفي سياق الرقابة الرسمية، كشف مدير مديرية التفتيش في وزارة البيئة، المهندس فواز كراسنة، عن بدء التنسيق مع الجمعية العلمية الملكية لسحب عينات من نبع البحاث للتأكد من سلامته، رغم أن النتائج المخبرية لم تصدر بعد.
وأكد كراسنة أن الوزارة ستقوم صباح الغد بأخذ عينات إضافية من مياه سد الكفرين لضمان خلوه من أي تلوث، مشددا على أن الوزارة تتابع الإجراءات مع كافة الجهات المعنية لحماية المصادر المائية في المنطقة.


24 ساعة
20:37

ولي العهد يلتقي ملك البحرين لتعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي

20:32

فنادق العقبة تسجل نسبة اشغال 70 بالمائه نهاية الاسبوع

20:05

ترامب يمنح طهران الفرصة الأخيرة ويأمل بتوقيع اتفاق مع إيران الليلة

20:02

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر الخلايلة والسواعير وزنون والطيب والحنيطي

19:55

الأردن يدين مخططا إرهابيا كان يستهدف الوحدة الوطنية والاستقرار في الإمارات

19:44

كمائن للمقاومة تستهدف مليشيات متعاونة مع الاحتلال في غزة

19:37

ابو الخيل يرعى احتفال مدرسة زرقاء ماعين الأساسية المختلطة بيوم العَلَم الأردني

19:21

الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي مرتبط بإيران

19:19

تمكين طالبات المفرق من خلال تدريب “محاكاة الأعمال” لتعزيز مهارات الطالبات الريادية وتأهيلهن لسوق العمل

19:16

والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة الله

19:12

وزير الإدارة المحلية: الموازنات يجب أن تُبنى على الاحتياجات الفعلية والضرورات

19:09

ترامب: تخلّي إيران عن امتلاك أسلحة نووية مطلب غير قابل للتفاوض

وفيات
والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة اللهشقيق المحامي محمد العزه في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-4-2026نايف محمد المزنه في ذمة اللهالحاج محمد حميده الذيابات البطوش (أبو عمر)