العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر الخلايلة والسواعير وزنون والطيب والحنيطي

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشائر الخلايلة والسواعير وزنون والطيب والحنيطي.

ففي المدينة الرياضية بالعاصمة عمان نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم أحمد سالم الخلايلة، شقيق النائب علي الخلايلة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، على ذوي الفقيد وعشيرة الخلايلة وعموم عشائر بني حسن، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي لواء ناعور بالعاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة نعايم داود السواعير، والدة النائب السابق فراس السواعير، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعشيرة السواعير وعموم عشائر العجارمة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

وفي منطقة اليادودة بالعاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة عائشة على زنون، زوجة جميل زنون، وابنة النائب السابق علي زنون، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة زنون، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وفي منطقة أبو علندا بالعاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم أحمد ثلجي الحنيطي، تعازي ومواساة جلالة الملك إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الحنيطي، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.

وفي متنزه غمدان بالعاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج حسين محمد ارشيد الطيب، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعشيرة الطيب، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم وجاب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام لحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.