تمكين طالبات المفرق من خلال تدريب “محاكاة الأعمال” لتعزيز مهارات الطالبات الريادية وتأهيلهن لسوق العمل

وطنا اليوم:اختتمت في قصبة المفرق فعاليات تدريب “محاكاة الأعمال”، في مدرسة الأميرة راية بنت الحسين، بمشاركة مجموعة من الطالبات، بهدف تعزيز مهاراتهن الريادية وإعدادهن لبيئة العمل المستقبلية.

وخلال التدريب، خاضت الطالبات تجربة تفاعلية مكثفة تعرّفن من خلالها على مهارات التفكير الريادي، وحل المشكلات، والعمل ضمن فريق، واتخاذ القرارات المالية والتسويقية، إلى جانب إدارة وتحليل السوق ضمن بيئة تحاكي واقع إدارة المشاريع، ما أتاح لهن فرصة تطبيق المفاهيم النظرية بشكل عملي.

ويأتي هذا التدريب في إطار الجهود المستمرة التي ينفذها مركز تطوير الأعمال، بدعم من اليونيسف، والتي تؤكد على أهمية تمكين الشباب وتأهيلهم بالمهارات العملية اللازمة، وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل بثقة وكفاءة، بما يسهم في بناء جيل قادر على الابتكار والمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، حيث شدّد معالي نايف استيتية على أن الاستثمار في تدريب الشباب وتنمية مهاراتهم يُعد من الركائز الأساسية لبناء مستقبل مهني مستدام.

وحضر حفل التخريج المهندس مهند شواقفه، رئيس قسم التعليم المهني والإنتاج في محافظة المفرق، الذي أشاد بدور مثل هذه البرامج في صقل مهارات الطلبة وتنمية قدراتهم العملية، مؤكداً أهمية توسيع نطاق هذه المبادرات لما لها من أثر مباشر في إعداد جيل مؤهل لسوق العمل.

وفي سياق متصل، تزامن اختتام التدريب مع احتفالات المملكة بـ يوم العلم الأردني، حيث عبّرت الطالبات عن فخرهن بهذه المناسبة من خلال مشاركتهن في فعاليات الاحتفال، في مشهد يجسّد روح الانتماء والمسؤولية لدى الشباب، ويعكس أهمية الاستثمار في طاقاتهم لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً.