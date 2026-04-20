بسم الله الرحمن الرحيم
“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”
(صدق الله العظيم)
نعي حاجة فاضلة
وطنا اليوم:بقلوب صابرة محتسبة ينعى أبناء عشيرة الضلاعين في محافظة الكرك وعموم أنحاء المملكة المغفور لها بإذن الله تعالى:
الحاجة “شمسية إبراهيم الضلاعين”
(والدة النائب السابق سعادة مازن الضلاعين)
التي انتقلت إلى جوار ربها راضية مرضية وسيشيع جثمانها الطاهر اليوم بعد صلاة العصر إلى مقبرة جوزا.
مواعيد وأماكن العزاء:
• يومي الاثنين والثلاثاء (20-21 نيسان 2026): تُقبل التعازي في محافظة الكرك – قاعة الأكابر / المرج.
• يوم الأربعاء (22 نيسان 2026): تُقبل التعازي في العاصمة عمان – ديوان أبناء الكرك / دابوق.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويجعل الفردوس الأعلى مستقرها ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون
والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة الله
