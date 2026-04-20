والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”

(صدق الله العظيم)

نعي حاجة فاضلة

وطنا اليوم:بقلوب صابرة محتسبة ينعى أبناء عشيرة الضلاعين في محافظة الكرك وعموم أنحاء المملكة المغفور لها بإذن الله تعالى:

الحاجة “شمسية إبراهيم الضلاعين”

(والدة النائب السابق سعادة مازن الضلاعين)

التي انتقلت إلى جوار ربها راضية مرضية وسيشيع جثمانها الطاهر اليوم بعد صلاة العصر إلى مقبرة جوزا.

مواعيد وأماكن العزاء:

• يومي الاثنين والثلاثاء (20-21 نيسان 2026): تُقبل التعازي في محافظة الكرك – قاعة الأكابر / المرج.

• يوم الأربعاء (22 نيسان 2026): تُقبل التعازي في العاصمة عمان – ديوان أبناء الكرك / دابوق.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويجعل الفردوس الأعلى مستقرها ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون