ولي العهد يلتقي ملك البحرين لتعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي

وطنا اليوم:بحث سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، اليوم الاثنين، سبل تعزيز التعاون والتنسيق حيال التطورات الإقليمية.

ونقل سموه، خلال اللقاء الذي عقد في مملكة البحرين بحضور سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، تحيات جلالة الملك عبدﷲ الثاني إلى أخيه جلالة الملك حمد، وتمنياته له بدوام الصحة والتوفيق، كما حمّل جلالة الملك حمد، سمو ولي العهد تحياته لأخيه جلالة الملك.

وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لاستدامة وقف إطلاق النار واستعادة الاستقرار في المنطقة، واحتواء الصراع عبر الاحتكام للحوار والدبلوماسية.

وثمن سمو ولي العهد دور مملكة البحرين من خلال توليها رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر نيسان الحالي، في خدمة القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك.

وأكد سموه وقوف الأردن التام إلى جانب الأشقاء في البحرين ودول الخليج، مؤكدا أن أمن دول الخليج العربي محوري لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

من جانبه، أكد جلالة الملك حمد اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو، مشددا على حرصه على تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأعرب جلالة ملك البحرين عن تقديره لجهود جلالة الملك في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشيدا بمواقف الأردن الثابتة ودعمها وتضامنها مع البحرين خلال الاعتداءات الإيرانية الأخيرة.

وحضر اللقاء من الجانب الأردني، السفير الأردني لدى البحرين رامي الوريكات، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

وحضره من الجانب البحريني، سمو الشيخ عبداللّٰه بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك، وسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، وسمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مملكة البحرين، سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني.