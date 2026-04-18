بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾

صدق الله العظيم

بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره تنعى عشائر البطوش: الحاج

محمد حميده الذيابات البطوش (أبو عمر)

والد الدكتور عمر البطوش

وعم الدكتور بسام البطوش

الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم السبت الموافق 18 / 04 / 2026. تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الجامعة الأردنية – عمّان

وتقبّل التعازي:

* للرجال والنساء: في ديوان أبناء الكرك/ دابوق، يومي السبت والأحد 18-19- 4.

واليوم الثالث( للرجال):

يوم الاثنين 20/ 04/ 2026

في الكرك – الطيبة_ ديوان أبناء عشيرة الذيابات البطوش _ بعد صلاة العصر .