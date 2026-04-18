بسم الله الرحمن الرحيم
﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾
صدق الله العظيم
بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره تنعى عشائر البطوش: الحاج
محمد حميده الذيابات البطوش (أبو عمر)
والد الدكتور عمر البطوش
وعم الدكتور بسام البطوش
الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم السبت الموافق 18 / 04 / 2026. تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الجامعة الأردنية – عمّان
وتقبّل التعازي:
* للرجال والنساء: في ديوان أبناء الكرك/ دابوق، يومي السبت والأحد 18-19- 4.
واليوم الثالث( للرجال):
يوم الاثنين 20/ 04/ 2026
في الكرك – الطيبة_ ديوان أبناء عشيرة الذيابات البطوش _ بعد صلاة العصر .