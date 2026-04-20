وطنا اليوم:نعي فاضل

شقيق المحامي محمد العزه

في ذمة الله

تنعى عشيرة العزه في الضفتين والمهجر

المربي الفاضل المرحوم

جمال طلب العزه (ابو عمر )

شقيق هشام والمرحوم احمد والمحامي محمد وسعيد

وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة

عصر من مسجد مخيم سوف الى مثواه الاخير

تقبل التعازي لرجال والنساء في الجمعيه الخيريه الشركسيه

جرش قرب الملعب البلدي

من الساعه الرابعه عصرا والغايه الساعه العاشره مساء

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته

انا لله وانا اليه راجعون