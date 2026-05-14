الصحة تعزز مخزون مستشفى الأمير حمزة بدفعة أدوية عاجلة عقب زيارة البدور

وطنا اليوم:كأول إجراء تنفيذي عقب زيارة وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور إلى مستشفى الأمير حمزة، يوم الخميس، أرسلت وزارة الصحة إلى المستشفى دفعة طارئة من الأدوية والعلاجات من مخزونها المركزي، وذلك ضمن حزمة الإجراءات العاجلة التي أقرها البدور لتحسين كفاءة المنظومة الطبية وتسريع خدمات صرف الدواء للمراجعين.

ووفقا للقرار الرسمي الصادر برقم (م.ت/التزويد/7846)، شملت الدفعة 13 صنفا دوائيا حيويا، بلغت قيمتها المالية الإجمالية 8822 دينارا أردنيا و572 فلسا، لتلبية الاحتياجات الناتجة عن الاكتظاظ الشديد الذي شهده المستشفى مؤخرا.

تفاصيل قائمة الأدوية الموردة للمستشفى:

تضمنت الدفعة الكميات التالية من العلاجات الأساسية:

ISOTRETINOIN 20 MG: (3000 كبسولة).

ORNITHINE ASPARTATE: (200 مغلف).

CARBAMAZEPINE 400 MG: (10,000 حبة).

LAMOTRIGINE 25 MG: (1020 حبة).

SALBUTAMOL INHALER: (160 بخاخا).

ENOXAPARIN SODIUM 4000IU: (3000 حقنة).

ENOXAPARIN SODIUM 8000IU: (300 حقنة).

BUDESONIDE SOLUTION: (400 أمبولة).

MESALAZINE SUPP. 1GM: (280 تحميلة).

CARBAMAZEPINE 2% SYRUP: (10 عبوات).

LANSOPRAZOLE 30 MG: (10,000 حبة/كبسولة).

MEBEVERINE 135 MG: (3000 حبة).

AMOXICILLIN + CLAVULANIC ACID: (15,000 حبة).

وأكد الكتاب المروس بتوقيع وزير الصحة، أن هذه الإعارة تأتي لتعزيز التزويد الدوائي الفوري، على أن يتم ردها حال توفرها في مستودعات المستشفى، بما يضمن استمرارية الخدمة العلاجية دون انقطاع للمرضى والمراجعين