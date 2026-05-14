وزير التربية يتفقد مشروع مسار للتحول الرقمي في مدرسة أم كثير بعين الباشا

وطنا اليوم:تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الخميس، مدرسة أم كثير الثانوية المختلطة التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا.

جاء ذلك بهدف الاطلاع على النتائج الميدانية وقصص النجاح التي حققتها خطة التحول الرقمي التي تقودها الوزارة ضمن مشروع مسار، وفي إطار السعي المستمر لتطوير المنظومة التعليمية ودمج التقنية بالتعليم، وضمن الجهود الوطنية الشاملة للنهوض بالقطاع التربوي، وتأتي هذه التجربة النوعية كثمرة شراكة استراتيجية بناءة بين وزارة التربية والتعليم، والبنك الدولي، وشركة جوجل (Google)، وشركة المصفوفة لتكنولوجيا الأعمال، ومركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات بتجهيز البنية التحتية وتقديم الدعم الفني والتقني المتواصل.

واستهدف المشروع 13 مدرسة ريادية تم اختيارها بدقة لتمثل أقاليم المملكة الثلاثة (الشمال، الوسط، والجنوب)، وقد شمل المشروع في مرحلته الحالية 2221 طالباً وطالبة و211 معلماً ومعلمة، بهدف إكسابهم المهارات الرقمية وتقديم حلول تعليمية مبتكرة تدعم قدرات الطلبة والمعلمين على حد سواء.

وخلال الزيارة، أشاد الدكتور محافظة، بحضور مدير إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات المهندس منيب طاشمان، ومدير التربية والتعليم للواء عين الباشا الدكتورة أرجوانا المومني، بالمستوى المتقدم الذي أظهرته الهيئة التدريسية والطالبات في التفاعل مع أدوات مشروع مسار.

وأكد، أن هذه الشراكات الدولية والمحلية، تأتي تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطط الوزارة في التحول الرقمي، لضمان مخرجات تعليمية تضاهي المستويات العالمية وتلبي متطلبات سوق العمل المستقبلي.

وقال، إن نجاح تجربة مسار في الأقاليم الثلاثة يمثل ركيزة أساسية للبناء عليها في تعميم النماذج التعليمية الناجحة، وصولاً إلى بيئة مدرسية محفزة للإبداع والابتكار في كافة محافظات المملكة الأردنية الهاشمية.