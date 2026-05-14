القطيشات رئيسا لجمعية نبض التغيير لتمكين الشباب

عقدت الهيئة العامة لجمعية نبض التغيير لتمكين الشباب اجتماعاً عاما اليوم الخميس انتخبت خلاله الهيئة الإدارية للجمعية.

وتم انتخاب السادة أعضاء الهيئة الإدارية على النحو التالي: الأستاذ مشهور عبدالسلام القطيشات رئيساً، والأستاذ لؤي علي النسور نائباً للرئيس، والأستاذ كمال عايد بني حسن أميناً للسر، الأستاذة فداء القطيشات أميناً للصندوق، وتم

انتخاب كلا من الأستاذ عبدالسلام ضيف الله مخيمر و الأستاذ عبدالرحمن محمد الدبايبة وبهية محمد القطيشات أعضاء في الهيئة الإدارية.

يشار إلى أن جمعية نبض التغيير لتمكين الشباب تأسست في عام 2026 وسجلت بموجب قانون الجمعيات رقم “٥١” لسنة ٢٠٠٨وتعديلاته وضمن اختصاص وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية

وتعنى بقضايا التنمية السياسية والحزبية وتمكين الشباب الأردني وتعزيز قدراتهم وعناصر الريادة والانتاجية والابتكار والتشاركية وإدارة الحوارات الوطنية وتعزيز القيم الوطنية الأردنية السامية والمواطنة الصالحة والديمقراطية والعدالة وسيادة القانون ونشر ثقافة الحوار والتواصل وبناء شراكات فعالة ومتوازنة مع مختلف القطاعات والهيئات ذات الصلة وإنشاء منصات رقمية ذكية تستثمر في المحتوى الرقمي الوطني والسردية الأردنية.