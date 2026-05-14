بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

القطيشات رئيسا لجمعية نبض التغيير لتمكين الشباب

ساعة واحدة ago
القطيشات رئيسا لجمعية نبض التغيير لتمكين الشباب

وطنا اليوم _

عقدت الهيئة العامة لجمعية نبض التغيير لتمكين الشباب اجتماعاً عاما اليوم الخميس انتخبت خلاله الهيئة الإدارية للجمعية.

وتم انتخاب السادة أعضاء الهيئة الإدارية على النحو التالي: الأستاذ مشهور عبدالسلام القطيشات رئيساً، والأستاذ لؤي علي النسور نائباً للرئيس، والأستاذ كمال عايد بني حسن أميناً للسر، الأستاذة فداء القطيشات أميناً للصندوق، وتم

 انتخاب كلا من الأستاذ عبدالسلام ضيف الله مخيمر و الأستاذ عبدالرحمن محمد الدبايبة وبهية محمد القطيشات أعضاء في الهيئة الإدارية.

يشار إلى أن جمعية نبض التغيير لتمكين الشباب تأسست في عام 2026 وسجلت بموجب قانون الجمعيات رقم “٥١” لسنة ٢٠٠٨وتعديلاته وضمن اختصاص وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية

وتعنى بقضايا التنمية السياسية والحزبية وتمكين الشباب الأردني وتعزيز قدراتهم وعناصر الريادة والانتاجية والابتكار والتشاركية وإدارة الحوارات الوطنية وتعزيز القيم الوطنية الأردنية السامية والمواطنة الصالحة والديمقراطية والعدالة وسيادة القانون ونشر ثقافة الحوار والتواصل وبناء شراكات فعالة ومتوازنة مع مختلف القطاعات والهيئات ذات الصلة وإنشاء منصات رقمية ذكية تستثمر في المحتوى الرقمي الوطني والسردية الأردنية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:59

الصناعة والتجارة تبحث مع نقابة المقاولين إعادة التوازن لملف تعويضات المشاريع

20:50

البطارسة يؤدي القسم القانوني لمباشرة مهامه في بلدية بيرين

20:37

الصحة تعزز مخزون مستشفى الأمير حمزة بدفعة أدوية عاجلة عقب زيارة البدور

20:32

وزير التربية يتفقد مشروع مسار للتحول الرقمي في مدرسة أم كثير بعين الباشا

20:27

إنجوت تُوقّع اتفاقية جديدة مع نجم المنتخب الأردني علي عزايزة احتفاءً بوصول النشامى إلى العالمية

20:13

منتخب إيران عالق بانتظار التأشيرات وضمانات مشاركته في كأس العالم

20:07

البرلمان العراقي يوافق على حكومة الزيدي

19:58

بن غفير وسموتريتش يقتحمان باب العمود خلال مسيرة الأعلام

19:23

بعد 90 يوما.. اعتماد اسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رسميا

19:15

القبض على مطلوب خطير في عصابة إقليمية لتهريب المخدرات في الرويشد

19:11

تقديرات سكانية: أكثر من 2.47 مليون أسرة في المملكة بنهاية 2025

19:06

خطة حكومية لربط المدن الصناعية بشبكات نقل منتظمة وآمنة

وفيات
وفيات الخميس 14-5-2026الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكتالوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة اللهوفيات الاربعاء 13-5-2026وفيات الثلاثاء 12-5-2026