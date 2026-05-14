البطارسة يؤدي القسم القانوني لمباشرة مهامه في بلدية بيرين

وطنا اليوم – أدى المهندس يامن البطارسة القسم القانوني إيذاناً بمباشرة مهامه الرسمية في العمل البلدي في بلدية بيرين بمحافظة الزرقاء، وذلك أمام رئيس لجنة البلدية الباشا أحمد الفراهيد، وبحضور أعضاء المجلس البلدي والكوادر الإدارية والفنية، وسط تطلعات كبيرة نحو تطوير الأداء وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد البطارسة عقب أداء القسم التزامه بالعمل بروح الفريق الواحد، وترسيخ مبادئ الشفافية والإنجاز، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود للارتقاء بالخدمات البلدية وتحسين البنية التحتية بما يواكب التوسع العمراني والنمو السكاني الذي تشهده المنطقة.
وأشار إلى أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم، والعمل على تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في تحسين الواقع الخدمي والبيئي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في لواء بيرين.
من جهتهم، أعرب الحضور عن أمنياتهم للمهندس البطارسة بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، مؤكدين أهمية مواصلة العمل المشترك لخدمة المجتمع المحلي وتحقيق التنمية المستدامة في البلدية.


