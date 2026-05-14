تقديرات سكانية: أكثر من 2.47 مليون أسرة في المملكة بنهاية 2025

وطنا اليوم:أظهرت التقديرات السكانية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن عدد الأسر في المملكة قد بلغ 2,475,767 أسرة في نهاية عام 2025، بمتوسط حجم أسرة 4.8 فرد، مقارنة بـ 5.4 فرد في تعداد 2004، ما يعكس اتجاهًا نحو تراجع حجم الأسرة.
وأشارت الدائرة في بيان، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الذي يصادف 15 أيار من كل عام، إلى أن البيانات أظهرت أن 20.8 بالمئة من الأسر تترأسها إناث، مقابل 79.2 بالمئة يترأسها ذكور.
وفيما يتعلق بالخصوبة، انخفض معدل الإنجاب الكلي (متوسط عدد الأطفال الذين يمكن أن تنجبهم المرأة في سن الإنجاب 15–49 سنة) من 3.5 طفل عام 2012 إلى 2.6 طفل عام 2023، وفق نتائج مسح السكان والصحة الأسرية عام 2023، (أي بانخفاض طفل في عشرة أعوام) وهو ما يعزز الاتجاه نحو تكوين أسر أصغر حجماً.
أما على صعيد الظروف السكنية، فقد بينت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية عام 2023 أن 97.5 بالمئة من الأسر تقيم في شقق أو دور، مع توفر مرتفع للخدمات الأساسية داخل المنازل.
وفيما يخص التكنولوجيا، أظهرت نتائج مسح تكنولوجيا المعلومات في المنازل لعام 2024 الذي تنفذه دائرة الإحصاءات العامة، أن 99.6 بالمئة من الأسر تمتلك هاتفًا نقالاً، و34.3 بالمئة لديها حاسوب محمول، فيما تتوفر خدمة الإنترنت لدى 96.5 بالمئة من الأسر، ما يعكس انتشاراً واسعاً للتقنيات الرقمية.
كما بلغ معدل الإعالة الاقتصادية للأردنيين 306.7 خلال عام 2025، ما يعني أن كل 100 شخص نشيط اقتصادياً يعيلون نحو 307 أفراد خارج قوة العمل، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.1 بالمئة مقارنة بعام 2024، إذ بلغ 303.5 وذلك وفق نتائج مسح قوة العمل لعام 2024، الأمر الذي يعكس استقراراً نسبياً في هيكل السكان.


