البرلمان العراقي يوافق على حكومة الزيدي

وطنا اليوم:صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، على منح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي ومنهاجها الوزاري.

ومنح المجلس، خلال الجلسة، الثقة لـ14 وزيراً من تشكيلة الزيدي وهم: وزير النفط علي باسم محمد خضير، ووزير الصناعة محمد نوري أحمد، ووزير الكهرباء علي سعد وهيب، ووزير الصحة عبدالحسين عزيز، ووزيرة البيئة سروة عبدالواحد، ووزير الزراعة عبدالرحيم جاسم، ووزير الموارد المائية مثنى علي مهدي، ووزير التجارة مصطفى نزار جمعة، ووزير العدل خالد شواني، ووزير التربية عبدالكريم عبطان، ووزير النقل وهب سلمان محمد، ووزير المالية فالح الساري، ووزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الاتصالات مصطفى جبار سند.

من جهة أخرى، لم يمنح مجلس النواب الثقة لـ5 من أعضاء تشكيلة الزيدي المقترحة، وهم المرشحون لوزارات التخطيط والثقافة والإعمار والتعليم والداخلية.

وقد أدى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي والوزراء المصوت عليهم اليمين الدستورية إيذاناً بالبدء بتأدية مهامهم رسمياً.

ولاحقاً كتب الزيدي في تدوينة له على منصة “إكس”: “أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى مجلس النواب والقوى السياسية الوطنية على منحهم الثقة للحكومة، في موقفٍ يجسد علو المصلحة الوطنية وروح الشراكة والمسؤولية”. وأضاف أن “هذه الثقة تمثل أمانة كبرى وعهداً أمام شعبنا العزيز، بأن نمضي بثبات نحو ترسيخ الاستقرار، وتعزيز هيبة الدولة، وتحقيق تطلعات العراقيين في التنمية والعدالة والعيش الكريم”.

من جهته، أكد رئيس الجمهورية العراقي نزار آميدي أن التصويت على التشكيلة الوزارية محطة وطنية مفصلية وخطوة دستورية بالغة الأهمية. وقال آميدي في تدوينة على منصة “إكس”: “تصويت مجلس النواب على الكابينة الوزارية محطة وطنية مفصلية وخطوة دستورية بالغة الأهمية نحو ترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز أمن العراق وسيادته، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة وتلبية الاستحقاقات”. وبارك للزيدي على منحه الثقة، مضيفاً: “إننا نتطلع إلى استكمال الكابينة الوزارية في أقرب وقت، بما يضمن الانطلاق الفاعل في تنفيذ البرنامج الحكومي وتحقيق تطلعات العراقيين”.