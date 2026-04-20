بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

38 دقيقة ago
الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي مرتبط بإيران

وطنا اليوم:أعلن جهاز أمن الدولة الإماراتي عن تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره – لتورطهم في نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة على أراضي الدولة.
وقد كشفت التحقيقات مع أعضاء التنظيم ارتباطه بـ “ولاية الفقيه” في إيران، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
كما أظهرت التحقيقات تبني أعضاء التنظيم أيديولوجيات وأفكاراً إرهابية متطرفة تهدد الأمن الداخلي، حيث قاموا بتنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية، وفق مخطط منسق مع جهات خارجية بهدف الوصول إلى مواقع حساسة.
ووفقاً لعمليات الرصد والتحقيقات اللاحقة، فقد قام أعضاء التنظيم بعقد اجتماعات سرية داخل الدولة وخارجها مع عناصر إرهابية وتنظيمات مشبوهة، بهدف نقل أفكار مضللة إلى الشباب الإماراتي وتجنيدهم لصالح ولاءات خارجية للتحريض على سياسة الدولة الخارجية والإجراءات الداخلية، ومحاولة إظهار الدولة بمظهر سلبي، علاوة على القيام بجمع أموال بطريقة غير رسمية ونقلها إلى جهات خارجية مشبوهة.
وتتضمن التهم المسندة لأعضاء التنظيم تأسيس وإنشاء تنظيم سري و إدارة التنظيم على ساحة الدولة والتوقيع على بيعة وولاءات خارجية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي .
وشدد جهاز أمن الدولة الإماراتي على استمراره في التصدي بحزم لأي تهديدات تمس الأمن العام، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:55

الأردن يدين مخططا إرهابيا كان يستهدف الوحدة الوطنية والاستقرار في الإمارات

19:44

كمائن للمقاومة تستهدف مليشيات متعاونة مع الاحتلال في غزة

19:37

ابو الخيل يرعى احتفال مدرسة زرقاء ماعين الأساسية المختلطة بيوم العَلَم الأردني

19:19

تمكين طالبات المفرق من خلال تدريب “محاكاة الأعمال” لتعزيز مهارات الطالبات الريادية وتأهيلهن لسوق العمل

19:16

والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة الله

19:12

وزير الإدارة المحلية: الموازنات يجب أن تُبنى على الاحتياجات الفعلية والضرورات

19:09

ترامب: تخلّي إيران عن امتلاك أسلحة نووية مطلب غير قابل للتفاوض

18:44

وزارة البيئة تطلق نظام التفتيش الإلكتروني لتعزيز الرقابة البيئية والتحول الرقمي

18:08

العيسوي ينقل تمنيات الملك ولي العهد بالشفاء العاجل للشاعر حيدر محمود

16:54

حياة الفهد تتعرض لانتكاسة صحية حادة جديدة

16:52

توقيع اتفاقيات “التعلم في بيئة العمل” (WBL) في العقبة

16:44

دهس رجل أمن ومهندس خلال عملهما على طريق عمّان التنموي

وفيات
والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة اللهشقيق المحامي محمد العزه في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-4-2026نايف محمد المزنه في ذمة اللهالحاج محمد حميده الذيابات البطوش (أبو عمر)