نايف محمد المزنه في ذمة الله

وطنا اليوم:بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، وبمزيدٍ من الحزن والأسى، ينعى أعضاء جمعية المتقاعدين العسكريين زميلهم العزيز، ورئيس بلدية الديسة السابق، المرحوم نايف محمد المزنه، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد مسيرةٍ حافلةٍ بالعطاء والعمل الصادق في خدمة الوطن وأبنائه.

لقد كان الفقيد مثالًا للرجل الوطني المخلص، الذي أفنى سنوات عمره في ميادين الشرف والعطاء، سواء في خدمته العسكرية أو في موقعه البلدي، حيث ترك بصماتٍ واضحة في تنمية المنطقة وخدمة أهلها، وكان قريبًا من الناس، يحمل همومهم ويسعى لتلبية احتياجاتهم بكل إخلاصٍ وتفانٍ.

إن رحيله خسارةٌ كبيرة، ليس فقط لأسرته وعشيرته، بل لكل من عرفه وعمل معه، لما كان يتمتع به من سيرةٍ طيبة، وخلقٍ رفيع، وحضورٍ إنسانيٍ نبيل. سيبقى ذكره حيًا في القلوب، وستظل أعماله شاهدةً على ما قدمه من جهدٍ مخلص في سبيل خدمة مجتمعه ووطنه.

وإذ يتقدم أعضاء الجمعية بأحر التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الفقيد وعشيرة المزنه الكرام، فإنهم يسألون الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون