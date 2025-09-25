مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي آل ياغي

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس واجب العزاء إلى آل ياغي لحاجة منتصرة عبدالحليم الجلاد، زوجة الدكتور علي عبد الغني ياغي.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة، في أم أذنيه في منطقة الرابية، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم آل ياغي والجلاد، سائلاُ المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.