مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرة المساعدة

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة المساعدة بوفاة الحاجة فاطمة منصور الدراوشة والدة القاضي الدكتور أكرم مساعدة عضو المحكمة الدستورية ورئيس النيابات العامة الأسبق.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة، في منطقة زمال بلواء الكورة في محافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي المساعدة والدراوشة، سائلاً المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ إربد رضوان العتوم.