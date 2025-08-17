بنك القاهرة عمان
الحزب المدني الديمقراطي إعادة تفعيل خدمة العلم دعامة لتعزيز الانتماء والدفاع عن الوطن

18 أغسطس 2025
وطنا اليوم – ثمن الحزب المدني الديمقراطي في بيان أصدره اليوم إعلان سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني حول إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، مؤكدا أنه يمثل خطوة استراتيجية في تعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ قيم الانتماء والولاء لدى الشباب وإعداد جيل قادر على مواجهة التحديات والدفاع عن الأردن.
واعتبر الحزب أن هذه المبادرة تشكل محطة مهمة في بناء الوطن وتعزيز وحدته الوطنية وتكاتف جميع أبنائه خلف قيادتهم الهاشمية الحكيمة.

وتاليا نص البيان:
يتابع الحزب المدني الديمقراطي بإيجابية واهتمام بالغ إعلان سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني اليوم حول إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم باعتباره خطوة مهمة في سبيل بناء جبهة داخلية قوية وتعزيز مقومات الانتماء والولاء للوطن.

إننا في الحزب نرى في هذا التوجه ركيزة أساسية لترسيخ القيم الوطنية في نفوس الشباب وصقل شخصياتهم بالانضباط والالتزام بما يعزز قدرتهم على مواجهة التحديات والدفاع عن الأردن في ظل ما يحيط به من مخاطر إقليمية ودولية.

كما أن البرنامج بما يتضمنه من تدريب عسكري ومهني يشكل فرصة لإعداد جيل مؤهل قادر على الانخراط في الحياة العملية والإسهام بفاعلية في بناء مستقبل الوطن.

ويؤكد الحزب أن تعزيز الهوية الوطنية وتكريس ثقافة الانتماء والتضحية هو حجر الأساس لحماية الأردن وصون استقراره، وهو ما يتطلب تكاتف جميع فئات المجتمع ومؤسساته ووقوفها صفا واحدا خلف قيادتها الهاشمية الحكيمة في الدفاع عن أمن الوطن ومصالحه العليا.

وإذ نثمن هذه المبادرة فإننا نؤكد التزام الحزب بالعمل إلى جانب كافة الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في خدمة وطنهم باعتبارهم عماد الحاضر وأمل المستقبل.

عاش الأردن حرا أبيا،
الحزب المدني الديمقراطي الأردني


