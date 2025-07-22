وزير الاشغال يتفقد سير العمل بمشروع وادي الطواحين

وطنا اليوم:تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، امس الاثنين، عددا من مشروعات الطرق التي تعمل عليها الوزارة في محافظة عجلون .

واستهل أبو السمن جولته الميدانية بالاطلاع على سير الأعمال بمشروع صيانة وتوسعة طريق كفرنجة-وادي الطواحين في محافظة عجلون، وتشمل الأعمال فيه توسعة الطريق الحالي من خلال تنفيذ عمليات القطع والردم ووضع الفرشيات وطبقة إسفلتية جديدة.

كما يتضمن المشروع صيانة سطح الخلطة الإسفلتية للطريق القائم،إضافة إلى تنفيذ مجموعة شاملة من أعمال السلامة المرورية تشمل الدهانات الأرضية وتركيب العواكس والحواجز المعدنية وشبك الحماية وأعمال السلاسل الحجرية (جابيون).

وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع نحو 1.2 مليون دينار، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 11 بالمئة، ومن المتوقع أن ينتهي العمل مع نهاية تشرين الثاني المقبل.

يذكر أن الوزارة وبهدف تسهيل تنفيذ الأعمال، وحفظ السلامة العامة قامت بإغلاق كامل للطريق من جهة طريق (كفرنجة – وادي الطواحين – مجمع عجلون)، وإغلاق جزئي من جهة (منتجع طواحين عجلون – وادي الطواحين – مسجد الإيمان)، علما أن الأغلاق لا يشمل سكان منطقة العمل.

ويأتي هذا المشروع التنموي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى ضمان ديمومة الطرق وسلامة مستخدميها وتقديم خدمة أفضل للسكان المحليين في المنطقة.