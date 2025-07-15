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دورة تدريبية حول التسويق الإلكتروني في مادبا

45 ثانية ago
دورة تدريبية حول التسويق الإلكتروني في مادبا

وطنا اليوم – تنفذ هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في مادبا دورة تدريبية حول “التسويق الإلكتروني ” بمشاركة 30 شاب وشابة.
وقال منسق الهيئة الدكتور حسن الشوابكة ان مثل هذه الدورات التدريبية تعمل على تنمية مهارات الشباب والشابات ورفع قدراتهم الانتاجية والتسويقية وتحفزهم للعمل والانتاج، مما يساهم في تامين مصادر دخل اضافية للشباب والشابات وتعزز مهارات التسويق وريادة الاعمال لديهم.
وقال المدرب عبد الله المجالي أن هذه الدورة تهدف الى تمكين الشباب والشابات على بناء مهاراتهم وقدراتهم في مجال ادارة التسويق الإلكتورني واستخدام منصات التواصل الاجتماعي في تسويق المنتجات بالاضافة الى بناء المهارات في كيفية اختيار المحتوى الذي يتناسب مع ما سيتم نشره وتوقيت النشر والمهارات المتعلقة بالتسويق، الامر الذي يسهم برفع قدراهم في تسويق منتجاتهم ويساهم في تأمين مصادر دخل لهم.
يشار الى ان التسويق الإلكتروني جاءت ضمن محور بناء القدرات والتدريب والذي يهدف الى بناء قدرات الشباب في كافة مجالات الحياة لمساعدتهم على النمو والتطور واستغلال طاقاتهم الى اقصى حد، والمساهمة في تمكين الشباب اقتصاديا واجتماعيا.


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