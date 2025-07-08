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الخصاونة يلتقي متصرف لواء الطيبة ويشيد بالتعاون الأمني في امتحانات التوجيهي

9 يوليو 2025
الخصاونة يلتقي متصرف لواء الطيبة ويشيد بالتعاون الأمني في امتحانات التوجيهي

وطنا اليوم – التقى مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية الدكتور رعد الخصاونة اليوم متصرف لواء الطيبة الدكتور أيمن بني خالد، وذلك في مقر متصرفية الطيبة.

وأعرب الدكتور الخصاونة خلال اللقاء الذي حضره رئيس قسم الرقابة الداخلية الأستاذ خالد طوالبه ، عن بالغ شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في تأمين وتوفير البيئة الآمنة والهادئة لطلبة الثانوية العامة خلال فترة انعقاد امتحانات التوجيهي، مثمنًا مستوى الجاهزية والانضباط الذي يسود مراكز الامتحانات.

وأكد الخصاونة على عمق الشراكة والتنسيق المستمر بين متصرفية لواء الطيبة ومديرية التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن هذا التعاون المثمر يعكس الحرص المشترك على توفير أفضل الظروف الممكنة لإنجاح امتحانات الثانوية العامة، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلبة.

من جانبه، ثمّن الدكتور بني خالد جهود كوادر مديرية التربية والتعليم، وأشاد بحُسن الإعداد والتنظيم الذي رافق سير الامتحانات في الميدان، مؤكداً أن متصرفية لواء الطيبة تضع سلامة الطلبة واستقرار البيئة الامتحانية على رأس أولوياتها، من خلال التنسيق الدائم مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ الامتحانات بكل كفاءة وانسيابية.


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