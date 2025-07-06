بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الحكومة توضح تفاصيل البرنامج التدريبي الشامل لوحدات التدقيق في القطاع العام

6 يوليو 2025
الحكومة توضح تفاصيل البرنامج التدريبي الشامل لوحدات التدقيق في القطاع العام

وطنا اليوم:أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام ورئيس مجلس أمناء معهد الإدارة العامة، الدكتور خير أبو صعيليك، أن الرقابة الداخلية باتت اليوم عنصراً محورياً في بناء الثقة وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إعداد دليل متخصص لحوكمة إجراءات الرقابة الداخلية وفقاً لأحدث الأسس العلمية، بما يشمل تدقيق الأنظمة الرقمية والمعلوماتية.
جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الأحد برنامج “معايير تقييم وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي في القطاع العام”، الذي ينظمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع ديوان المحاسبة، بهدف تمكين المشاركين من أداء مهام التدقيق الداخلي بكفاءة وفعالية، وتعزيز قدرتهم على تقييم أنظمة الحوكمة، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية.
وأوضح أبو صعيليك أن أدوات الرقابة لم تعد مقتصرة على كشف المخالفات فحسب، بل تشمل أيضاً الوقاية منها وتوجيه العمل الإداري نحو الامتثال والشفافية، بما يضمن تحسين جودة الأداء المؤسسي وكفاءة استخدام الموارد. كما ثمن التعاون القائم بين معهد الإدارة العامة وديوان المحاسبة، مؤكدًا أهمية تكامل الأدوار في تطوير القدرات الإدارية والمالية للعاملين في وحدات الرقابة.

برنامج تدريبي وطني لتعزيز الامتثال وتحسين الأداء
من جهته، أشار رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين، إلى أن برنامج تطوير وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي يأتي ضمن أولويات الدولة لتحديث القطاع العام، موضحًا أن البرنامج يُنفذ على ثلاث مراحل تشمل تقييم أداء الوحدات (تم إنجازه العام الماضي)، تدريب الكوادر، ومن ثم تنفيذ خطط التحسين والمتابعة المستمرة.
وبيّن الحمادين أن الدورة التدريبية الحالية تستهدف 500 موظف من مختلف الجهات الحكومية، وتستمر على مدار ثمانية أسابيع، مع خطة متابعة لاحقة لتحسين الممارسات وتحديث أدوات الرقابة وفق المعايير العالمية والممارسات الفضلى، مؤكدًا أن فعالية الرقابة الداخلية تمثل جوهر مهام التدقيق، كونها الأداة الأساسية للمساءلة وتحقيق الكفاءة التشغيلية بما ينعكس إيجاباً على المواطن.
ويشارك في البرنامج 75 موظفًا من 20 جهة رسمية، ويركز على محاور متعددة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:43

نقيب المهندسين يتفقد موقع انهيار عمارة في إربد

20:39

ضبط مصنع أجبان غير مرخص ومواقع تخزين حليب مجفف بظروف مخالفة

20:37

خلال أيام .. ويتكوف يلمّح إلى قرب الاتفاق على هدنة في غزة

20:28

ترامب يتوعد روسيا بعقوبات قاسية.. بوتين لم يقدم شيئاً لوقف حرب أوكرانيا

20:20

رئيس هيئة الأركان المشتركة: عمليات تطوير منظومة أمن الحدود مستمرة

20:17

لا تقتلوا الثقة بسيف الشائعة .. مؤسسة الغذاء والدواء تستحق الإنصاف

19:52

الاحتلال يعلن استهداف مسؤول تخطيط حماس في لبنان

19:36

البلبيسي: لا علاقة للبطيخ والفواكه بالتسبب بأمراض معوية

19:27

السلطة تدعم أبو شباب وإسرائيل تكافئها بـ إمارة الخليل

19:25

تعيين الصرايرة مديراً للرقابة الداخلية في الإسكان والتطوير الحضري

19:21

سلامة : اتفاق أردني سوري على تقاسم المياه بشكل عادل

19:07

السميرات يرعى لقاءً متخصصًا حول تعزيز ثقافة البيانات ودورها في التحول الرقمي

وفيات
وفيات الثلاثاء 8-7-2025وفيات الاثنين 7-7-2025وفيات الأحد 6-7-2025وفيات الجمعة 4-7-2025ابو علي ينعى وفاة المدقق الضريبي لؤي العرقان