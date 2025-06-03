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السياحة : نرفض أي فعاليات تمس القيم والثوابت ولا علم لنا بحفل البترا

28 ثانية ago
السياحة : نرفض أي فعاليات تمس القيم والثوابت ولا علم لنا بحفل البترا

وطنا اليوم:أكد المدير العام لهيئة تنشيط السياحة، عبد الرزاق عربيات، أن الهيئة ترفض إقامة أي فعالية تمس وتخدش الحياء العام والقيم والتقاليد والثوابت والمرتكزات الأردنية، والدينية.
وقال عربيات خلال حديثه في منتدى التواصل الاجتماعي، الثلاثاء ردا على الحفل الذي أقيم في البترا وانتشرت مقاطع فيديو له عبر منصات التواصل الاجتماعي، إنه لا علم لهيئة تنشيط السياحة به.
وأشار إلى أن أي حفل أو فعالية لا يمكن إقامتها دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية.


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