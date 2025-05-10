صاحبة السمو الملكي الأميرة ثروت الحسن المعظمة تفتتح المعرض السادس والثلاثين لمركز البنيات للتربية الخاصة

وطنا اليوم_في خضم احتفال مركز البنيات للتربية الخاصة بمرور خمسين عاما على إنشائه، افتتحت صاحبة السمو الملكي الأميرة ثروت الحسن المعظمة المعرض السنوي السادس والثلاثين للمركز، والذي يضم باقة من الأعمال الفنية والحرفية للطلاب والطالبات الملتحقين بالمركز. ويجسد المعرض الذي يشرف عليه قسم التأهيل المهني في المركز ثمرة إنتاج الطلبة في العام الدراسي الحالي 2024/2025.

ويتمثل هذا الإنتاج في أعمال السيراميك والنسيج والفسيفساء والنجارة والزراعة، والتي يمكن استخدامها في المنازل والمكاتب والحدائق والهدايا هذا إضافة إلى منتجات وحدة التغذية من المخللات والمربيات والزعتر البلدي والأوراق المجففة.

وينتسب إلى المركز طلبة من ذوي الإعاقات الذهنية البسيطة والمتوسطة واضطراب طيف التوحد، والذين يتم تأهيلهم بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من ممارسة حياتهم والاندماج الاجتماعي والاقتصادي، وتكسبهم الاستقلالية والقدرة على الاعتماد على الذات.

وأشادت سموها والزوار من السفراء والشركاء وأصدقاء مركز البنيات بما لمسوه من مستوى فني وإبداعي يعكس قدرة الطلبة على التفاعل مع مجتمعاتهم وأسرهم، كما أكدت سموها أهمية الاستمرار في دعم وتمكين الطلبة من ذوي الإعاقة ليسهموا في بناء الأردن وممارسة حياتهم في مختلف مجالاتها.

ويستمر المعرض باستقبال الزوار لمدة ثلاثة أيام من السبت وحتى الاثنين من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء