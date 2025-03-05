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أمطار غزيرة في الرويشد وتحذير من السيول

منذ 3 ساعات
أمطار غزيرة في الرويشد وتحذير من السيول

وطنا اليوم:تواصلت هطولات أمطار غزيرة في منطقة صالحية النعيم شرق الرويشد، منذ صباح اليوم الاربعاء، ما أدى إلى تشكل السيول، وفق ما نشرته إدارة الارصاد الجوية.
ودعت الارصاد إلى اخذ الحيطة والحذر ومتابعة التحديثات بشأن حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة.
وتتأثر المملكة اليوم الأربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس غائما جزئياً الى غائم احيانا وتنخفض درجات الحرارة قليلا، وتهطل باذن الله زخات متفرقة وغير منتظمة من المطر في شرق المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية تكون غزيرة احيانا في بعض المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة يصحبها الرعد وهطول حبات البرد.


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