1000 جائزة من صندوق الإئتمان العسكري خلال شهر رمضان

وطنا اليوم:أعلن صندوق الإئتمان العسكري أنه سيتم توزيع 1000 جائزة خلال شهر رمضان، بواقع 50 جائزة يومياً.

وقال مدير عام الصندوق يزيد الخالدي خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” عبر برنانج هنا الأردن، إنه تم اطلاق حملة “خليك معنا برمضان” حيث سيتم السحب على 1000 جائزة خلال شهر رمضان المبارك للمستفيدين من خدمات الصندوق العاملين والمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

وأضاف أنه سيتم السحب على هذه الجوائز بواقع 50 جائزة يومياً طيلة أيام الشهر الفضيل، قيمة كل جائزة 50 دينار وهي عبارة عن قسيمة مشتريات من المؤسسة الإستهلاكية العسكرية،

وبين أنه سيدخل في السحب على هذه الجوائز من لديهم حسابات لدى الصندوق وبكافة أنواعها والمحولة رواتبه الى الصندوق، والحاصلين على التمويلات المختلفة، وأصحاب حسابات الودائع الاستثمارية، بالإضافة الى مستخدمي التطبيق البنكي والبطاقة البنكية للمشتريات من نقاط البيع.

وأشار إلى أن عملية السحب على الجوائز ستكون الكترونياً، والإعلان عن أسماء الفائزين من خلال صحفة الصندوق على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والموقع الإلكتروني، كما سيتم الاتصال مع الفائزين هاتفياً ولايصال جوائزهم لأقرب فرع لهم .