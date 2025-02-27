مفتي المملكة: رؤية الهلال في النهار لا يؤخذ بها

وطنا اليوم_أكد مفتي عام المملكة، الدكتور احمد الحسنات أنّ رؤية الهلال في نهار يوم 29 شعبان لا تفيد في الرؤية ولا يؤخذ بها لإعلان بداية شهر رمضان.

وقال الحسنات في حديثه للتلفزيون الأردني، إنّ شرط إعلان بداية الشهر القمري هي رؤية الهلال بعد مغيب الشمس، فلو ظهر في النهار وغاب قبل مغيب الشمس فلا يؤخذ به.

وبين أنّ الادوات الحديثة، تستطيع رؤية الهلال في النهار وتصويره، والأردن يأخذ برؤية التليسكوب والعين المجردة، في حين أنّ دولًا تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط.

وتحدث عن اختيار دائرة الإفتاء لمناطق رصد الهلال، تكون خالية من الغيوم التي تضلل الرؤية في بعض الاوقات .