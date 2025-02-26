الداوود يزور العقبة ويعقد اجتماعات لتفعيل خدمات البريد الاردني

وطنا اليوم:قام رئيس مجلس إدارة البريد الأردني معالي السيد سامي كامل الداوود يرافقه المدير العام عطوفة السيدة هنادي الطيب ونائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية المهندس نضال قبلان ونائب المدير العام للأقاليم السيد رائد البلوي ومدير إقليم الجنوب السيد بلال الجعافرة بجولة في محافظة العقبة لتفعيل خدمات البريد الأردني.

وخلال الزيارة تم عقد اجتماعات مع كل من رئيس سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة معالي السيد نايف الفايز ونائبه عطوفة السيد حمزه الحاج حسن حيث تم بحث تفعيل الصناديق البريدية في المؤسسات الحكومية والصناديق البريدية للشركات والأفراد تنفيذا لمشروع العنونة الوطنية.

كما تم الاجتماع مع محافظ العقبة عطوفة السيد خالد الحجاج حيث أكد عطوفته على متابعة تنفيذ الدوائر والمؤسسات الحكومية لتعاميم دولة رئيس الوزراء بتفعيل تواجد البريد الأردني وتقديم الخدمات البريدية بهذه الدوائر، كما تم الاجتماع مع مدير المرافق الحكومية في سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة حيث تم بحث تخصيص موقع لمركز بريد العقبة.

وانهى الداوود والوفد المرافق جولته بزيارة مكاتب البريد الأردني في مركز الخدمات الحكومي وفي سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة حيث عقد اجتماعات بحضور مدير مركز بريد العقبة وموظفي المركز