حسان يؤكد أهمية توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين

وطنا اليوم:تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الأحد، أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية في منطقتيّ رأس العين ومرج الحمام.

وأشاد رئيس الوزراء، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين، بدور المؤسستين في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يزداد فيه الطلب على العديد من المواد التموينية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التركيز على خدمة المواطنين والتسهيل عليهم في توفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية، والتخفيف عليهم، خصوصاً وأن أسواق المؤسستين تنتشر في جميع محافظات ومناطق المملكة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التشبيك بين أسواق المؤسستين مع الجمعيات والمشاريع الإنتاجية، وتخصيص أماكن لمنتجاتها في أسواق المؤسستين، دعماً لاستدامتها والتوسع فيها وحفاظاً على فرص العمل التي توفرها.

بدوره، قدم مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، إيجازاً أكد فيه أن خطة المؤسسة تشمل التوسع في الأسواق وفتح أسواق جديدة؛ وصولاً إلى تغطية مختلف مناطق المملكة، فضلاً عن التوسع في التوصيل المنزلي لخدمة المواطنين والتخفيف عليهم.

كما استمع رئيس الوزراء خلال جولته في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية إلى إيجاز من مديرها العام العميد محمد الحديد، وبحضور المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد المهندس عمار الصرايرة، عرض خلاله خطة المؤسسة لتوفير السلع بأسعار مناسبة خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك، والتوسع في أسواق المؤسسة.

واستمع رئيس الوزراء خلال جولته في أسواق المؤسستين إلى ملاحظات المواطنين بشأن مدى توفر السلع وأسعارها، كما هنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.