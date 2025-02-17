رويترز تقر بنقلها تصريحا مضللا على لسان الملك خلال لقائه مع ترامب في 11 شباط

وطنا اليوم:أكدت وكالة رويترز للأنباء، الإثنين، أن التصريح المنسوب لجلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالبيت الأبيض في 11 شباط الماضي مضلل وتم سحبه.

وفي ملحوظة نشرتها الوكالة للمشتركين، أوضحت الوكالة أن العاجل “لم يشمل تعليق (الملك) التمهيدي عن مقترح عربي بشأن غزة”.

جلالة الملك أكد خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، أنه سيضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبار.

وشدد جلالته، في حديث للصحفيين في بداية مباحثات ثنائية مع الرئيس الأمريكي، على أن تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة مسؤولية جماعية.

وأشار جلالته إلى أن هناك خطة ستقدمها مصر والدول العربية بشأن غزة، لافتا إلى أنه من المهم إيجاد حل يراعي مصالح الجميع، ويأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعوب، وخاصة الشعب الأردني.

وأكد جلالة الملك موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني على ترابه الوطني ويضمن الأمن والاستقرار للجميع على أساس حل الدولتين.

وجدد جلالته التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتكثيف الاستجابة الإنسانية، وإعادة إعمار غزة.