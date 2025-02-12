الدكتور محمد الغفري يدعو الجمعيات الخيرية …للمشاركة في استقبال الملك

وطنا اليوم:دعا الدكتور محمد الغفري رئيس جمعية سنجل الخيرية أبناء سنجل والجمعيات الخيرية والهيئات والمبادرات والفعاليات الشعبية والمؤسسات المدنية وأبناء العشائر كافة للمشاركة في استقبال جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين تأييدا لمواقفه المشرفة ازاء القضية الفلسطينية غدا الخميس الساعة الحادية عشر صباحا بمنطقة ماركا الشمالية – الشارع الرئيسي بالقرب من محكمة أمن الدولة وبوابة مطار ماركا العسكري ولسان حال الجميع لا للتهجير ولا للتوطين ولا للوطن البديل وقال سائلين الله العلي القدير أن يديم على جلالته الصحة والعافية وأن يحفظ الاردن وطنا وقيادة وشعبا من كل مكروه