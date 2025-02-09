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انقطاع التيار الكهربائي للمرة الثالثة في يوم واحد عن تلاع العلي

9 فبراير 2025
انقطاع التيار الكهربائي للمرة الثالثة في يوم واحد عن تلاع العلي

وطنا اليوم:شهدت منطقة تلاع العلي في العاصمة عمّان، الأحد، انقطاعًا للتيار الكهربائي للمرة الثالثة، مما أثار استياء السكان، خاصة مع غياب توضيحات من الشركة المعنية.
ووفق شكاوى مقدمة من اهالي المنطقة، فإنّ انقطاع التيار الكهربائي للمرة الثالثة في يوم واحد خلق انزعاجًا لدى فئة واسعة من سكان المنطقة، لاسيما وأن التيار انقطع عن منازل ومكاتب تتبع شركات.
واستغربوا الانقطاعات المتكررة في أيام قليلة، حيث لا تبدي الشركة المعنية أي بيان واضح لذلك .


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