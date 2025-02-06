ترامب: إسرائيل ستسلمنا قطاع غزة والفلسطينيون سيعاد توطينهم في مجتمعات أكثر أمانًا وجمالًا

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم ان إسرائيل سوف تسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال.

وسيكون الفلسطينيون قد أعيد توطينهم بالفعل في مجتمعات أكثر أمنا وجمالا مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة.

ولن تكون هناك حاجة إلى جنود الولايات المتحدة وسوف يسود الاستقرار في المنطقة.

وستتاح للفلسطينيين الفرصة للعيش بسعادة وأمان وحرية.

وسنبدأ بالتعاون مع فرق التنمية بناء ما سيصبح واحدا من أعظم وأروع مشاريع التنمية على وجه الأرض.

وأثارت الخطط الأمريكية المزعومة بقيادة الرئيس دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة بناء المنطقة تحت السيطرة الأمريكية موجة عارمة من الرفض والانتقادات في العالم العربي.

هذه الخطط، التي تهدف إلى فرض “صفقة القرن” كحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تواجه معارضة قوية من دول عربية رئيسية مثل مصر والأردن والسعودية، التي تؤكد على ضرورة حل الصراع عبر تسوية سياسية شاملة وليس عبر التهجير القسري.