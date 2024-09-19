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ثقة ملكية سامية بتعيين معالي العودات وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية

منذ 12 ثانية
ثقة ملكية سامية بتعيين معالي العودات وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية

وطنا اليوم_مريم البكار – يعتبر العودات من الشخصيات السياسية البارعة التي تتمتع بخبرة قانونية فذه نابعة من عمله كمحامي مزاول ترافع في المحاكم في قضايا مهمة وحساسة ومن خلال خبرته في البرلمان الأردني في المجالس النيابية السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر حيث تولى رئاسة اللجنة القانونية عدة مرات بالإضافة إلى رئاسة مجلس النواب في الدورة غير العادية الأولى لمجلس النواب التاسع عشر وتم ضمه لتشكيلة فريق حكومة جعفر حسان التي تتزامن مع مجلس النواب العشرين الذي سيكون بحلة حزبية جديدة واختيار العودات لحقيبة الشؤون السياسية والبرلمانية كان اختيار موفق من دولة الرئيس حسان والتي جاءت من كفاءة العودات التي كانت ظاهرة للعيان في مناقشة قانون الاحزاب وتفصيله بدقه متناهية تحت قبة البرلمان.

العودات القانوني البرلماني السياسي ، صاحب الخلق والدين ، الاردني الغيور على حب الوطن و الملك الحريص كل الحرص على كل ما فيه مصلحة للوطن.


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