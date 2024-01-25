الاحتلال يمنع دخول الأنسولين إلى أطفال غزة

وطنا اليوم:قال منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، إن الأزمة الإنسانية في غزة “بلغت حجماً لم نشهده من قبل” وتتكشف على نطاق واسع وبسرعة هائلة.

وفي إحاطته للصحفيين في نيويورك عبر تقنية الفيديو من القدس المحتلة فجر اليوم الخميس بتوقيت المنطقة، قال ماكغولدريك إن “مجتمع العمل الإنساني يستخدم كل الوسائل الممكنة لمحاولة الوفاء بالاحتياجات في القطاعات الأربعة الحيوية الرئيسية – وهي المياه والصرف الصحي، والصحة، والغذاء، والمأوى”.

ولكنه أضاف “لا يمكننا أن نفعل ذلك بمفردنا. علينا أن نعمل مع السلطات الإسرائيلية من أجل أن تقدم لنا العون والدعم والسماح بفتح المزيد من المعابر… وإزالة بعض المواد الأساسية من قائمة المحظورات، والبدء في معالجة حالة الطوارئ الشديدة التي تتزايد في ظل هذا الوضع”.

وكشف عن أن بعض المواد الممنوعة من دخول غزة “تعتبرها إسرائيل أشياء يمكن استخدامها لأغراض أخرى، بما في ذلك المضخات والمولدات وقطع الغيار وأنابيب الصرف الصحي وألواح الطاقة الشمسية وبعض المعدات الطبية”.

وأشار إلى أن من بين الأشياء التي تمنع “إسرائيل” دخولها إلى غزة “مواد طبية لعلاج الأمراض المزمنة، مثل حقن إنسولين الأطفال، وسبب منعها غير معروف” على حد قوله.

وأضاف أن الأمم المتحدة “تجري مناقشات مع السلطات الإسرائيلية لبحث المواد المحظورة وإيجاد طرق لإزالة بعضها لأهميته في معالجة الأزمة التي تتكشف حاليا بطريقة دراماتيكية للغاية”.

وقال منسق الأمم المتحدة المقيم إن العاملين في المجال الإنساني “يواجهون العديد من التحديات الخارجة عن سيطرتهم، وهم بحاجة إلى الحد الأدنى من المتطلبات التشغيلية للقيام بعملهم، بما في ذلك معدات الاتصالات والمركبات المدرعة للتحرك في مناطق الأعمال العدائية” على حد تعبيره.

كما سلط الضوء على “الوضع المزري في المستشفيات… بعضها يعمل بدون تخدير أو كهرباء… لا يوجد نظام إخلاء طبي حقيقي، حيث يوجد آلاف الأشخاص على قائمة الإجلاء، لكن لم يتمكن سوى عدد قليل من مغادرة القطاع لتلقي الرعاية التي يحتاجون إليها”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأربعاء، 25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة