النجداوي : الموسم واعد ونتوقع سعر مناسب لتنكة زيت الزيتون

وطنا اليوم – قال نقيب اصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون تيسير النجداوي في لقاء اذاعي بانه ومع اقتراب موسم الزيتون فان هناك تعاون مع عدد من مؤسسات الدولة بما فيها وزارة الزراعة لرعاية هذا القطاع المهم .

واكد النجداوي حول الرقابة على معاصر الزيتون بانه لا يمكن لاي معصرة بان تبدأ عملها دون ان تحصل على شهادة فنية

واضاف النجداوي بان وزير الزراعة حددت موسم القطاف يبدأ في 25 – 10

وحول سبب مطالبة المواطنيين بتكثيف الرقابة على المعاصر قال النجداوي بان ذلك حق لاي مزارع للحفاظ على منتجه ونحن نقوم منذ 10 سنوات بتفقد المعاصر من حيث الحالة الفنية والجاهزية لاستقبال الموسم ، حيث لم تسجل اي مخالفة بيئة او فنية على المعاصر منذ 5 سنوات.

وحول عدد المعاصر العاملة في الاردن قال النجداوي هناك 146 معصرة تعمل لاستقبال الموسم، و قبل 20 عام كان الاردن ينتج 2 – 3 الاف طن الان الاردن ينتج من 30 – 40 الف طن سنويا والمعاصر تضعف عددها بالعشرات في كافة مناطق المملكة الزيتون يعصر خلال 24 ساعة للمحافطة على جودة الزيت الاردني.

وحول الموسم الانتاجي لهذا العام قال النجداوي نتوقع ان يكون الموسم واعد هحيث نتوقع ان يتم انتاج من 30 – 33 الف طن زيت زيتون والموسم جيد من حيث وف رة المحصول حيث بدأ حب الزيتون بالنضوج منذ ايام لذلك نتوقع ان يكون الانتاج افضل من العام من 20 – 25 بالمية .

واكد النجداوي انه ثبت علميا ان الاردن موطن للزيتون حيث وجد في الاردن زيتون منذ 4 الاف سنة ونوعية وجودة الزيت عالية جدا .

وحول الاسعار المتوقعة لهذا العام قال النجداوي أن الاسعار قد تكون من 85 – 95 دينار سعر تنكة الزيت وسنعمل في النقابة على ثبات سعر تنكة زيت الزيتون .