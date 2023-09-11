نقيب الجيولوجيين الشوابكة: اغلب البنايات الأردنية غير جاهزة لمواجهة الزلازل

وطنا اليوم – قال نقيب الجيولوجيين الأردنيين د. خالد الشوابكة إن الأردن يعتبر من المناطق النشطة زلزالياً، ويمتد النشاط الزلزالي من خليج العقبة إلى حفرة الانهدام “صدع البحر الميت التحويلي” الممتد من إفريقيا إلى البحر الأحمر والأغوار إلى حدود تركيا،

واكد أن هذا النشاط الزلزالي ليس بقوة النشاط الزلزالي في أي منطقة أخرى؛ وذلك لأن معظم الزلازل تحدث على صدوع نتيجة تقارب القارات (الصفائح التكتونية) تتصادم أو تتباعد؛ لكن ما يحدث في منطقة البحر الميت هو إلتقاء الصفيحة الأردنية العربية مع الصفيحة الإفريقية سيناء؛ لكن بحركة إنزلاقية وليس تصادمية أو تباعدية ومع حركة بعكس عقارب الساعة للصفيحة الفلسطينية (سيناء).

وأضاف الشوابكة أن الأردن ليس ببعيد عن الزلازل ويسجل هزات أرضية بشكل شبه يومي؛ لكن لا ييشعر بها المواطن وتكون بقوة 2.5 – 3.5، مبيناً أن ما يشعر به الإنسان هو الزلزال فوق 4 – 5 درجات،

واشار إلى أن آخر زلزال فعلي حصل في الأردن هو زلزال العقبة عام 1995، مبيناً أن أغلب البنايات الأردنية غير جاهزة لمواجهة الزلازل.