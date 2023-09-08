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تحويل مسار رحلة للملكية الأردنية لإسعاف مسافر

8 سبتمبر 2023
تحويل مسار رحلة للملكية الأردنية لإسعاف مسافر

وطنا اليوم- عمان 07/9/2023- تعلن شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن اضطرارها اليوم الخميس الموافق 07 أيلول 2023 لتحويل مسار الرحلة الاعتيادية رقم RJ263 المتجهة من عمّان (مطار الملكة علياء الدولي) إلى شيكاغو (مطار أوهير الدولي)، لتهبط اضطراريًا في مطار هيثرو في لندن لإسعاف حياة مسافر أمريكي من أصول عربية.

وكان قائد الطائرة قد اتخذ قرارًا بتحويل مسار الرحلة والهبوط في أقرب مطار بعد أن أبلغه طاقم الطائرة أن أحد المسافرين يعاني من أعراض ذبحة صدرية مما يستدعي نقله للمستشفى، حيث تم إسعافه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم والمزيد من الرعاية الطبية. بعد ذلك، استأنفت الطائرة مسارها الأصلي باتجاه شيكاغو بعد تأخير قارب ساعة و15 دقيقة على أرض مطار هيثرو.

وتؤكد الشركة حرصها على صحة مسافريها وسلامتهم بالرغم من جميع التكاليف المالية التي تتكبدها نتيجة لمثل هذه المواقف والحوادث الاضطرارية.


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