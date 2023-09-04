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العدوان : الكرة اليوم في ملعب الاحزاب

4 سبتمبر 2023
العدوان : الكرة اليوم في ملعب الاحزاب

 

وطنا اليوم – أكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رائد العدوان، أنّ الدولة أنجزت ما عليها إنجازه لقيام الأحزاب ودعمها بدءًا من البيئة التشريعية، بقانوني الانتخاب والأحزاب وأنظمة تمويل الاحزاب والأنشطة الحزبية والتعليمات لطلبة الجامعات، والخدمات التي تقدمها الهيئة المستقلة للانتخاب من تسجيل وتقديم استشارات.

وقال العدوان خلال حديثه لبرنامج صوت المملكة، إنّ ذلك يضاف عليه التوعية الكبيرة والتطمينات المستمرة للحفاظ على الحياة الحزبية وتنميتها بدون التضييق عليها باعتبار ذلك جرمًا، وقد قدمت الوزارات المعنية بذلك دورها أيضًا كوزارات الشؤون السياسية والشباب والتربية والتعليم والتعليم العالي والمناهج.

وبين أنّ الأردن في الوقت الحاضر، يحتوي على 28 حزب منها 23 وفقت أوضاعها و5 نشأت جراء الدمج، بالإضافة إلى 9 أحزاب أخذت صفة التأسيس واستكملت أوراقها للوصول للمؤتمر التأسيس، وهناك 5 أحزاب قيد إجراءات ومتطلبات التأسيس بعدد إجمالي يصل 42.

وقال إنّ الانتشار الحزبي لا يعني بأنّ يكون الناس جميعًا أعضاءً في الاحزاب فمثلًا الحزب الشيوعي في الصين يضم 80 مليون عضو في حين يحصل على أصوات مليار ناخب، والمقاعد النيابية المخصصة للأحزاب في الانتخابات القادمة، جاءت لإحداث نقلة نوعية بالعمل الحزبي بناء على تشاركية قانوني الاحزاب والانتخاب.

وأشار إلى أنّ الكرة اليوم في ملعب الاحزاب بعد أن قدمت الدولة كل ما عليها تقديمها، ودعمها الكامل بدون تدخل، والاحزاب قادرة على المضي في الانتخابات القادمة وقادرة على تشكيل حكومات حزبية، بناءً على برامجها واحتواءها أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص والأفكار السياسية والاقتصادية المختلفة، و87 نائبا من المجلس الحالي، هم أعضاء في الأحزاب، و17 عينًا أيصأ موزعون على 6 أحزاب، فضلًا عن وجود السيدات.


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