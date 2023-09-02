بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة وأجواء صيفية في المرتفاعات والسهول

منذ ساعة واحدة
اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة وأجواء صيفية في المرتفاعات والسهول

وطنا اليوم: يطرأ اليوم السبت، انخفاض قليل على الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الاجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الثلاثاء، حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 17 وفي مرتفعات الشراة 29 – 16، وفي مناطق البادية 36 – 20، وفي مناطق السهول 32 – 18، وفي الأغوار الشمالية 39 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 27، وفي البحر الميت 40 – 26، وفي خليج العقبة 41 – 26 درجة مئوية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:46

مخاوف من عودة الأردن إلى صندوق النقد الدولي.. هل عجزت الحكومة عن إيجاد بدائل؟

09:32

“المونيتور”: احتجاجات السويداء “قيدت أيدي” نظام الأسد

09:19

صقور الاردن في مواجهة المكسيك

08:45

الأمم المتحدة تتبنى قرارا بشأن التعاون مع شنغهاي

08:38

الشوابكة يشكرون المشاركين في عزاء نجلهم جمال الشوبكي

08:30

اليوم.. الذكرى السنوية الرابعة لوفاة النائب السابق فلاح القضاة أبو يعرب

08:29

الدكتور عبد الحي أبو جبة يولم بمناسبة زفاف نجله

08:25

مدير مستشفى معان: 25 شخصا يعملون في شركة مقاولات يعانون من أعراض في الجهاز التنفسي

06:48

تعابير وجه الملك بجنازة صديقه جمال الشوابكة

06:43

من عبدالناصر للغابون.. الانقلابات العسكرية في إفريقيا بالأرقام وسر تكرارها

06:36

الملياردير الفايد عاش غامضاً ومات غامضاً

06:29

ليفربول يرفض 190 مليون دولار من الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح

وفيات
الشوابكة يشكرون المشاركين في عزاء نجلهم جمال الشوبكيأبناء المرحوم العين جمال باشا الشوابكة يتقدمون بالشكر على التعازيوفيات الجمعة 1-9-2023التربية تنعى طالب توجيهي سقط في بئر ماءوالد رجل الاعمال زياد المناصير في ذمة الله