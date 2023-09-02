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مدير مستشفى معان: 25 شخصا يعملون في شركة مقاولات يعانون من أعراض في الجهاز التنفسي

منذ ساعة واحدة
مدير مستشفى معان: 25 شخصا يعملون في شركة مقاولات يعانون من أعراض في الجهاز التنفسي

وطنا اليوم: قال مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد، إن  25 عاملا ( 3 اردنيين و23 وافدا)، يعملون مع مقاول في احدى الشركات الخاصة راجعوا المستشفى لاصابتهم باعراض في الجهاز التنفسي.

 

واكد الرواد في تصريح لبترا اليوم السبت، أن الفحوصات التي أجريت لجميع العاملين لم تثبت اصابة اي منهم بفيروس كورونا، مبينا ان الكوادر الطبية في المستشفى تتابع الحالة الصحية للعاملين للتأكد من عدم اصابتهم بأية فيروسات أخرى.

 

ونفى الدكتور الرواد ما تم تداوله حول اغلاق المستشفى امام المراجعين وتواجد لقوات الدرك فيه، مؤكدا أن الامور في المستشفى تسير بشكل طبيعي وأنه مفتوح لاستقبال المراجعين ولا صحة لاغلاقه.


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