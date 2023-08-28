هكذا ردت مصاروة على مقال عبيدات

وطنا اليوم – ردت الدكتورة خالدة مصاروة على مقال الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات الذي نشرته وطنا اليوم وقالت مصاروة:

لم نقرأ الكتب بعد ولم نبدأ في تدريسها قدمت لنا قراءة اولية نقدية رائعةا. انا شخصيا ساستفيد منها لتدريب مدرسين اللغة العربية على التفكير الناقد

سأبدأ بالعمل على استحداث ورقة عمل للمعلم مبنية على هذا المقال اشكرك جزيل الشكر

واضافت مصاروة ولذلك اطلب منك الاستمرار في نقد الكتب الباقية كمثل هذا النقد العلمي على ان

لا تذكر انك على علاقة جيدة مع فلان وفلان

ان لا تدين اي جهة حتى لو انك على حق

ان لا تذكر عن امكانية توفير الاموال

بسبب

ان يبقى النقد موضوعي علمي تربوي

ان تبتعد عن اثبات ان النقد غير شخصي

ولست مسؤول عن هدر الاموال المركز معني في ترشيد المال وهي مسؤوليته وان اقتصد وخفض مصروفاته مع انتاج كتب جيدة ستسجل له لا عليه

ان الاوان ان تكون مقالاتك تربوية بحتة للصالح العام

وتكون مرجعية تربوية محايدة تماما.